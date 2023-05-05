В Дагестане растут показатели ввода жилья 

Опубликовано: 6:45, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ввод жилья в Дагестане в I квартале вырос на 41%. В частности индивидуальными застройщиками в республике было возведено 79,113 тыс. кв. метров жилья, что на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ввод жилья в Дагестане в январе-марте 2023 года вырос на 40,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года – до 205,632 тыс кв метров, информирует территориальный орган госстатистики.

Уточняется, что индивидуальными застройщиками в республике было возведено 79,113 тыс кв м жилья, что на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«Объем выполненных работ в сфере строительства в январе-марте вырос на 3% и составил 23,541 млрд рублей, в марте - на 2,4%, до 13,792 млрд рублей»

– пресс-служба Госстатистики.

Ранее сообщалось, что в республике в этом году планирует ввести 1,132 млн кв м жилья, что на 12,6% больше по сравнению с прошлогодними показателями.