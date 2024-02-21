В Дагестане расширят построенный частным инвестором интернат

Руководство Дагестана решило расширить практику создания школ-интернатов в отдаленных районах республики. Это позволит детям получить качественное образование, не покидая свои родные места.

Власти Дагестана понимают важность создания школ-интернатов и поэтому планируют расширить эту практику по всему региону. Они активно работают над поиском подходящих мест для строительства интернатов и выделяют необходимые средства из республиканского бюджета.

Один из экспериментальных проектов в этой сфере будет реализован в Сулейман-Стальском районе. Здесь планируется создать новый школьный интернат, который станет примером для других районов. Он будет оснащен всем необходимым для комфортного проживания и обучения детей.

«Но интернаты [должны быть] с хорошими условиями, условиями получения дополнительного образования, доставки туда детей и безопасной логистики. В Сулейман-Стальском районе благодаря частному инвестору построили школу-интернат»

– глава Дагестана Сергей Меликов

Меликов отметил, что из республиканского бюджета на эти цели будет выделено более чем 450 млн рублей. Планируется, что интернат прирастет сотней мест, спортивным и актовым залом, а также пищеблоком.

По его словам, создание школ-интернатов имеет несколько важных преимуществ. Во-первых, это позволяет детям из отдаленных районов получить доступ к качественному образованию. Вместо того чтобы ежедневно часы тратить на дорогу до ближайшей школы, они могут жить и учиться в интернате. Во-вторых, школы-интернаты способствуют развитию социализации у детей. Вместе с другими учениками они учатся работать в коллективе, развивают коммуникативные навыки и учатся решать проблемы вместе.