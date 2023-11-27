Вестник Кавказа

В Ингушетии заработала  «Школа 21»

В Ингушетии заработала  «Школа 21»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии начнут готовиться специалистов области цифрового развития. Будут трудоустроены все выпускники образовательного учреждения.

Новое образовательное пространство для будущих программистов открылось в Ингушетии. В республике заработал кампус «Школы 21».

«„Школа 21“ открывает множеству людей бесконечно интересный мир программирования, дает ключи к обладанию фундаментальными знаниями в сфере цифрового развития»

– глава региона Махмуд-Али Калиматов

По словам одного из авторов проекта «Школы» Германа Грефа, у местной молодежи огромный потенциал. Также он отметил, что судя по опыту работы школы в других регионах, все ее выпускники трудоустраиваются, многие еще до окончания учебного заведения.

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