В Цунтинском районе Дагестана сошла вторая за неделю лавина

Вторая по счету за последнюю неделю снежная лавина сегодня обрушилась на участок автодороги в горном Цунтинском районе Дагестана: примечательно то, что снежные массы сошли в километре от того места, что засыпало снегом четыре дня назад.

Сегодня на автотрассу республиканского значения в Цунтинском районе Дагестана обрушилась вторая за неделю снежная лавина, власти района перекрыли дорогу и организовали движение транспорта по временной схеме, сообщает государственное казенное учреждение "Дагавтодор".

"В Цунтинском районе на участке 49 км автодороги регионального значения "Агвали - Шаури - Кидеро" работы по расчистке лавины завершены. Однако ориентировочно в 11:30 мск сегодня произошел сход лавины на участке 50 км"

- пресс-служба "Дагавтодора"

К счастью, при этом никто не пострадал, а дорожные службы оперативно организовали движение в объезд по временной схеме уже к 13:30 мск.

Сейчас дорогу расчищают от снежных масс, вскоре ее уберут до полной ширины проезжей части, передает "Интерфакс".

Ранее мы писали о том, что ранним утром примерно в 4 часа 11 января на участок дороги между Агвали и Кидеро в Цунтинском районе Дагестана сошла снежная лавина, движение по трассе было остановлено, однако специалисты "Дагавтодора" оперативно восстановили движение автомобилей.