В Центробанке России допустили повышение ключевой ставки

Опубликовано: 17:58, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Центробанке РФ рассматривают возможность повышения ключевой ставки в ближайшем будущем. В настоящее время она находится на уровне 7,5% годовых.

В Центробанке России не исключают повышение ключевой ставки в ближайшее время. В материалах департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ сказано, что это может понадобиться сделать, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 4%.

По словам аналитиков департамента, если они увидят признаки ускорения инфляции, которое поставит под угрозу достижение цели в 4% в 2024 году, то Банку России придется повысить ставку.

Последний раз ключевая ставка менялась в сентябре 2022 года, когда ее снизили с 8% до 7,5% годовых. На последующих заседаниях ЦБ РФ принималось решение сохранить ее на этом уровне. Вопрос повышения ставки будет обсуждаться на ближайшем заседании Банка России, которое намечено на 9 июня.