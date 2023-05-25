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В ЦБ рассказали, зачем нужен плавающий курс рубля

В ЦБ рассказали, зачем нужен плавающий курс рубля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Плавающий курс рубля способствует устойчивости экономики. Гибкий курс позволяет экономике страны подстраиваться под внешние изменения, сообщили в Банке России.

В Банке России рассказали о плюсах плавающего курс рубля.

"Обменный курс точно останется плавающим. Это является очень важным механизмом, который дает гибкость для подстройки экономики к изменениям внешних факторов"

– зампред регулятора Алексей Заботкин

Он добавил, что Россия на примере других стран усвоила - фиксированный курс нацвалюты ведет к экономическому кризису и высокой инфляции. Курс рубля будет плавающим, он станет отражением баланс спроса и предложения, объяснил замглавы ЦБ РФ.

В будущем Центробанк может начать давать прогнозы по курсу нацвалюты. Сейчас обсуждается вопрос о том, не станет ли такое прогнозирование источником неправильных сигналов для рынка.

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