В ЦБ рассказали, зачем нужен плавающий курс рубля

Плавающий курс рубля способствует устойчивости экономики. Гибкий курс позволяет экономике страны подстраиваться под внешние изменения, сообщили в Банке России.
В Банке России рассказали о плюсах плавающего курс рубля.
"Обменный курс точно останется плавающим. Это является очень важным механизмом, который дает гибкость для подстройки экономики к изменениям внешних факторов"
– зампред регулятора Алексей Заботкин
Он добавил, что Россия на примере других стран усвоила - фиксированный курс нацвалюты ведет к экономическому кризису и высокой инфляции. Курс рубля будет плавающим, он станет отражением баланс спроса и предложения, объяснил замглавы ЦБ РФ.
В будущем Центробанк может начать давать прогнозы по курсу нацвалюты. Сейчас обсуждается вопрос о том, не станет ли такое прогнозирование источником неправильных сигналов для рынка.