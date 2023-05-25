В ЦБ рассказали, зачем нужен плавающий курс рубля

Опубликовано: 23:42, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Плавающий курс рубля способствует устойчивости экономики. Гибкий курс позволяет экономике страны подстраиваться под внешние изменения, сообщили в Банке России.

В Банке России рассказали о плюсах плавающего курс рубля.

"Обменный курс точно останется плавающим. Это является очень важным механизмом, который дает гибкость для подстройки экономики к изменениям внешних факторов"

– зампред регулятора Алексей Заботкин

Он добавил, что Россия на примере других стран усвоила - фиксированный курс нацвалюты ведет к экономическому кризису и высокой инфляции. Курс рубля будет плавающим, он станет отражением баланс спроса и предложения, объяснил замглавы ЦБ РФ.

В будущем Центробанк может начать давать прогнозы по курсу нацвалюты. Сейчас обсуждается вопрос о том, не станет ли такое прогнозирование источником неправильных сигналов для рынка.