Министр экономики Азербайджана встретился с Набиуллиной и Мантуровым в Москве

Глава Минэкономики Азербайджана совершает визит в Москву. Микаил Джаббаров встретился с председателем Центробанка и вице-премьером. Информацию о переговорах распространили пресс-службы ЦБ РФ и российского Кабмина.

Азербайджанский министр экономики и глава Центробанка России провели встречу в Москве, сообщает пресс-служба регулятора.

Эльвира Набиуллина и Микаил Джаббаров поговорили об экономической ситуации в обеих странах, обсудили двусторонние торгово-экономические отношения, затронули некоторые аспекты российско-азербайджанской финансовой повестки.

Кроме того, состоялись переговоры главы Минэкономики АР и вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова. На повестке встречи было двустороннее торгово-экономическое сотрудничество.

"Российско-азербайджанская торговля демонстрирует хорошую динамику. Наше взаимодействие в области промышленности развивается в целом позитивно – реализуется ряд крупных кооперационных проектов в ключевых отраслях экономики"

– Мантуров

В качестве примера вице-премьер привел такие отрасли, как автомобилестроение и железнодорожное машиностроение, отметил также авиастроение и фармацевтику.

Кроме того, министр заявил о большом потенциале, который существует в онлайн-торговле.

Мантуров также пригласил Джаббарова на международную промышленную выставку "Иннопром". Она пройдет в Екатеринбурге в июле.