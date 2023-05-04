В Чечне построят новый корпус гостиницы более чем за 320 млн рублей

Опубликовано: 20:54, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Грозном собираются построить современный корпус четырехзвездочной гостиницы. В нем будет свыше 40 номеров, рассчитанных в общей сложности на 100 с лишним гостей.

В Чечне собираются заняться реконструкцией гостиничного комплекса "Беной". Об этом сказано в сообщении на сайте главы ЧР.

На работы планируется потратить более 320 млн рублей. Соглашение об открытии кредитной линии на эту сумму компания "Беной Тревел" заключила с МСП Банком. Средства пойдут на возведение в Грозном нового корпуса четырехзвездочного отеля на 43 номера. В них можно будет одновременно разместить до 106 человек.

В "Беной Тревел" обратили внимание на то, что реконструкция корпуса позволит увеличить количество гостей и повысить уровень предоставляемого сервиса.