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В Чечне построят новый корпус гостиницы более чем за 320 млн рублей

В Чечне построят новый корпус гостиницы более чем за 320 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Грозном собираются построить современный корпус четырехзвездочной гостиницы. В нем будет свыше 40 номеров, рассчитанных в общей сложности на 100 с лишним гостей.

В Чечне собираются заняться реконструкцией гостиничного комплекса "Беной". Об этом сказано в сообщении на сайте главы ЧР.

На работы планируется потратить более 320 млн рублей. Соглашение об открытии кредитной линии на эту сумму компания "Беной Тревел" заключила с МСП Банком. Средства пойдут на возведение в Грозном нового корпуса четырехзвездочного отеля на 43 номера. В них можно будет одновременно разместить до 106 человек.

В "Беной Тревел" обратили внимание на то, что реконструкция корпуса позволит увеличить количество гостей и повысить уровень предоставляемого сервиса.

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