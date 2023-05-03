Сколько гостиниц построят в Кисловодске?

Опубликовано: 23:05, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Кисловодске будут строиться новые гостиницы. В общей сложности планируется возвести 30 отелей, причем премиум-класса.

Несколько десятков отелей премиум-класса появятся в Кисловодске, рассказала замгендиректора АО "Корпорация Туризм.рф".

По словам Елены Федоровой, они будут созданы на территории туркластера "Солнечная долина" на юго-востоке курорта. Он получит статус ОЭЗ уже в текущем году.

Она уточнила, что планируется построить около 30 гостиничных комплексов, которые смогут вмешать 15 тыс туристов. Гостиницы будут находиться недалеко от нацпарка "Кисловодский".

Реализация проекта, добавила Федорова, даст работу 5 тыс человек.