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Сколько гостиниц построят в Кисловодске?

Каскадная лестница в Кисловодске
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Кисловодске будут строиться новые гостиницы. В общей сложности планируется возвести 30 отелей, причем премиум-класса.

Несколько десятков отелей премиум-класса появятся в Кисловодске, рассказала замгендиректора АО "Корпорация Туризм.рф".

По словам Елены Федоровой, они будут созданы на территории туркластера "Солнечная долина" на юго-востоке курорта. Он получит статус ОЭЗ уже в текущем году.

Она уточнила, что планируется построить около 30 гостиничных комплексов, которые смогут вмешать 15 тыс туристов. Гостиницы будут находиться недалеко от нацпарка "Кисловодский".

Реализация проекта, добавила Федорова, даст работу 5 тыс человек.

Что посмотреть в Кисловодске

Что посмотреть в Кисловодске

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