В Баку экстренно приземлились два летевших в Узбекистан самолета

Направлявшиеся в Узбекистан лайнеры были вынуждены приземлиться в столице Азербайджана из-за ухудшения здоровья у пассажиров. Оба этих инцидента случились накануне вечером.

Вечером 17 октября в Баку совершили экстренную посадку два самолета, летевших в Узбекистан. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев, где приземлились оба воздушных судна.

В 17:26 по местному времени (16:26) в столице Азербайджана сел лайнер авиакомпании Uzbekistan Airways, направлявшийся из Стамбула в Ургенч.

Экипаж самолета принял решение об экстренной посадке в связи с ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров. Сразу после посадки на место происшествия прибыли врачи, которые оказали пассажиру первую медицинскую помощь.

Аналогичный случай произошел спустя пять часов. В 22:25 по местному времени (21:25 мск) в Баку экстренно приземлился уже самолет авиакомпании LOT Polish Airlines, выполнявший рейс Варшава – Ташкент. Экипаж воздушного судна запросил посадку из-за того, что во время полета стало плохо одному из пассажиров. В аэропорту пассажиру была незамедлительно оказана необходимая первичная медпомощь.