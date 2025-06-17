В Азербайджане заработала новая дорога Ахмедбейли - Физули - Шуша

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял участие в открытии новой современной автодороги, которая соединила Ахмедбейли, Физули и Шушу: трасса стала короче на 19 километров и стала наполовину шестиполосной.

Новая автомобильная трасса сегодня соединила три населенных пункта в освобожденных от армянской оккупации районах Карабаха – она пролегла из села Ахмедбейли через районный центр Физули в жемчужину карабаха город Шушу, участие в открытии современной скоростной трассы принял президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Новая дорога стала не только значительно короче, но и современнее – по сравнению со старой она сократилась со 101 км до 81,7 км, на 19,3 км, а вот ширина позволила сделать больше половины трассы шестиполосной – ее первые 48 км соответсуют первой технической категории, передает АЗЕРТАДЖ.

Дорога изобилует современными решениями – на ней построены 1 развязка, 11 мостов, 7 тоннелей, 6 виадуков, подземные переходы и другая необходимая инфраструктура. Общая длина мостов, построенных в рамках проекта, составляет 1557 м, рассказал президенту председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

Продумана и безопасность водителей и пешеходов - вдоль дороги установлены железобетонные и металлические ограждения, а сама трасса имеет современную и мощную систему освещения.

Трасса была построена в соответствии с "I Государственной программой Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной распоряжением президента страны, она существенно улучшит транспортное сообщение Карабаха с другими районами республики и станет частью международных транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан.