Вестник Кавказа

В Азербайджане за месяц обезвредили почти 500 мин

В Азербайджане за месяц обезвредили почти 500 мин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ANAMA назвали количество обезвреженных за месяц мин и боеприпасов на освобожденных территориях Азербайджана.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало отчет о своей деятельности на освобожденных территориях страны за май. Согласно отчету ANAMA, специалисты обезвредили 475 мин за третий месяц весны. 

Сообщается, что 321 из них относятся к противопехотным, 154 – к противотанковым. Также выявлено и отправлено на утилизацию почти 2 тыс боеприпасов. 

Общая площадь очищенной за месяц от скрытых угроз территорий Карабаха и Восточного Зангезура составляет порядка  7440 га. 

Напомним, что с 2020 года специалисты ANAMA обезвредили почти 200 тыс мин и боеприпасов.

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