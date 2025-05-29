В Азербайджане за месяц обезвредили почти 500 мин

В ANAMA назвали количество обезвреженных за месяц мин и боеприпасов на освобожденных территориях Азербайджана.

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало отчет о своей деятельности на освобожденных территориях страны за май. Согласно отчету ANAMA, специалисты обезвредили 475 мин за третий месяц весны.

Сообщается, что 321 из них относятся к противопехотным, 154 – к противотанковым. Также выявлено и отправлено на утилизацию почти 2 тыс боеприпасов.

Общая площадь очищенной за месяц от скрытых угроз территорий Карабаха и Восточного Зангезура составляет порядка 7440 га.

Напомним, что с 2020 года специалисты ANAMA обезвредили почти 200 тыс мин и боеприпасов.