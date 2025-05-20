Вестник Кавказа

В Азербайджане обезврежено 196 тыс мин с 2020 года

В Азербайджане обезврежено 196 тыс мин с 2020 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карабахе и Восточном Зангезуре после завершения боевых действий обезвредили почти 200 тыс мин и очистили 200 тыс га территории.

В Агентстве по разминированию (ANAMA) опубликовали доклад о результатах работы на освобожденных территориях Азербайджана с ноября 2020 года. Согласно информации органа, за это время удалось обезвредить более 196 тыс мин, в том числе более 137 тыс неразорвавшихся боеприпасов. 

Специалисты по разминированию выявили почти 37 тыс противопехотных мины, а также более 20 тыс противотанковых. 

Команды по разминированию проделали большую работу, очистив от взрывоопасных угроз более 200 тыс га земли. 

Напомним, что с ноября 2020 года на освобожденных территориях зафиксировали около 400 минных инцидентов. Порядка 70 человек погибли или получили серьезные ранения.

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