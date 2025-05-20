В Азербайджане обезврежено 196 тыс мин с 2020 года

В Карабахе и Восточном Зангезуре после завершения боевых действий обезвредили почти 200 тыс мин и очистили 200 тыс га территории.

В Агентстве по разминированию (ANAMA) опубликовали доклад о результатах работы на освобожденных территориях Азербайджана с ноября 2020 года. Согласно информации органа, за это время удалось обезвредить более 196 тыс мин, в том числе более 137 тыс неразорвавшихся боеприпасов.

Специалисты по разминированию выявили почти 37 тыс противопехотных мины, а также более 20 тыс противотанковых.

Команды по разминированию проделали большую работу, очистив от взрывоопасных угроз более 200 тыс га земли.

Напомним, что с ноября 2020 года на освобожденных территориях зафиксировали около 400 минных инцидентов. Порядка 70 человек погибли или получили серьезные ранения.