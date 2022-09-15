Азербайджанские энергетики помогут Молдове

Азербайджан сегодня подписал меморандум с Молдовой, согласно которому две страны будут вести прямой диалог по вопросам регулирования энергетического рынка, в том числе – строительству экологичных электростанций.

Азербайджан и Молдова сделали очередной шаг в укреплении сотрудничества – представители двух стран подписали меморандум о взаимопонимании при сотрудничестве в области регулирования энергетики, сообщили в азербайджанском Агентстве по регулированию энергетических вопросов (AERA).

"Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области регулирования энергетики между двумя регулирующими органами был подписан в среду в Баку. Документ подписали генеральный директор Национального органа по регулированию энергетики Молдовы (ANRE) Алексей Таран и глава AERA Самир Ахундов"

- AERA

Меморандум определяет укрепление сотрудничества энергетиков, в том числе - организацию мероприятий по вопросам регулирования энергетического рынка, обмен опытом и информацией в подготовке и реализации регуляторных реформ, а также реагирование на возможные чрезвычайные и экстренные ситуации в энергетике, передает Sputnik Азербайджан.

Также стороны обсудили текущие проблемы в сфере мониторинга рынка газа и меры по интеграции в сеть возобновляемых источников энергии и увеличению их доли, говорится в сообщении.

Еще один важный аспект энергетического сотрудничества – Молдова заинтересована в том, чтобы азербайджанские компании участвовали в строительстве молдавских ветряных и солнечных электростанций на своей территории, сообщал ранее глава молдавского Минэнерго Дорин Жунгиету