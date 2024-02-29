В Армении исключили посредничество Турции в нормализации с Азербайджаном

Армения выступает против посреднической роли Турции в вопросе нормализации отношений с Азербайджаном, сообщили в армянском МИД. В ведомстве также отметили, что к настоящему времени сторонам пока не удалось достичь согласия по ключевым вопросам.

Турция не может выполнять роль посредника в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

Он подчеркнул, что это связано с позицией турецкой стороны по данному вопросу, которая идентична с позицией Азербайджана.

"С Азербайджаном мы обсуждаем не перемирие, а процесс достижения мира, обсуждаем проект мирного соглашения. По многим пунктам нам удалось достичь согласия, однако есть ключевые, очень важные вопросы, вокруг которых позиции сторон еще далеки друг от друга"

– Арарат Мирзоян

Напомним, на днях в МИД Армении сообщили о достижении договоренностей с Азербайджаном по некоторым проблемам.