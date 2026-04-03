В Акмолинской области прорвало плотину

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На севере Казахстана прорвало плотину "Шоптыколь", на месте работает 170 человек, предпринимаются меры для сохранности республиканской автодороги.

Минувшей ночью в Казахстане возле села Сабынды Акмолинской области произошел прорыв плотины "Шоптыколь".

Ликвидацией последствий занимают сотрудники МЧС Казахстана, местные исполнительные органы, районная полиция, а также дорожные службы. Ведутся работы по безопасному пропуску воды.

"Всего привлечено порядка 170 человек личного состава и 43 единицы техники. Проводятся мероприятия по укреплению дамбы, отсыпке инертных материалов и отводу воды"

– МЧС Казахстана

По данным "КазАвтоЖола", вода распространяется по полям в направлении населенного пункта Сабынды, потоки пересеки республиканскую дорогу "Астана - Коргалжын".

"Принимаются оперативные меры по обеспечению сохранности республиканской автодороги. Задействовано 14 единиц специализированной техники и более 30 дорожных работников"

– КазАвтоЖол

В сообщении уточняется, что ситуация на дороге контролируется, перелив воды на проезжую часть не допущен.

