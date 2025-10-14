Узбекистан переименует 320 железнодорожных станций

Названия всех железнодорожных вокзалов, станций и разъездов Узбекистана приведут в соответствие с нормами государственного языка – на переоформление их вывесок и информационных табло власти страны дали три месяца.

В скором времени Минтранс Узбекистана приведет к единому образцу и единому государственному языку названия всех 320 железнодорожных вокзалов, станций и разъездов страны, в том числе в Каракалпакстане, регионах и городе Ташкенте, говорится в постановлении правительства от 17 октября.

На все работы у Минтранса страны и АО "Узбекистон темир йуллари" есть в запасе три месяца, в течение которых все вывески и информационные табло на объектах железнодорожной инфраструктуры должны быть оформлены на узбекском языке в латинской графике в едином стиле и должны соответствовать всем требуемым правилам и нормам, передает Podrobno.uz.

Адаптация названий потребует внесения изменений в официальные документы и базы данных по всей стране, которые тоже должны быть сделаны в течение установленного срока, контролировать исполнение постановления поручено заместителю премьер-министра Узбекистана Ачилбаю Раматову и министру транспорта Илхому Махкамову.