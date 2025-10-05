Усилия по сохранению мира в регионе обсудили Аракчи и Фидан

Главы МИД Ирана и Турции провели телефонный разговор. В центре внимания двух министров оказалось двустороннее сотрудничество, а также региональные и международные вопросы.

Накануне состоялся телефонный разговор глав МИД Ирана и Турции Аббаса Аракчи и Хакана Фидана. Об этом пишут 14 ноября иранские средства массовой информации.

В ходе беседы министров обсуждались отношения двух стран, а также региональные и международные вопросы.

Говоря о взаимодействии Тегерана и Анкары, руководители внешнеполитических ведомств подчеркнули, что важно развивать отношения во всех областях.

Аракчи высоко оценил усилия, которые предпринимаются для снижения напряженности между Пакистаном и Афганистаном, обратив в этой связи внимание на важность расширения консультаций. По его словам, это необходимо сделать для сохранения регионального мира и стабильности.

Глава МИД Ирана также выразил соболезнования своему коллеге в связи с гибелью турецких военных в авиакатастрофе, произошедшей на территории Грузии.

В свою очередь, Фидан отметил важность усилий всех стран, направленных на сохранение мира и стабильности в регионе.