Юрий Ушаков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Трампа

Помощник лидера РФ Ушаков высказался о возможности встречи Путина и Трампа в контексте переговоров в Стамбуле, которые должны стартовать 15 мая.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что американский лидер Дональд Трамп занят "серьезными делами" на Ближнем Востоке. Так Ушаков ответил на вопрос журналиста Зарубина о возможной встрече президента США с лидером РФ Владимиром Путиным.

"Мы знаем, что Трамп на Ближнем Востоке, и он занят серьезными делами там"

– Юрий Ушаков

Ранее CNN сообщал, что Трамп может принять участие в переговорах в Стамбуле, которые начнутся 15 мая, однако это может произойти только в случае решения Путина отправиться в Турцию.