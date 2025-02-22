Вестник Кавказа

Юрий Ушаков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин
© Фото: Сайт президента России
Помощник лидера РФ Ушаков высказался о возможности встречи Путина и Трампа в контексте переговоров в Стамбуле, которые должны стартовать 15 мая.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что американский лидер Дональд Трамп занят "серьезными делами" на Ближнем Востоке. Так Ушаков ответил на вопрос журналиста Зарубина о возможной встрече президента США с лидером РФ Владимиром Путиным.   

"Мы знаем, что Трамп на Ближнем Востоке, и он занят серьезными делами там"

– Юрий Ушаков 

Ранее CNN сообщал, что Трамп может принять участие в переговорах  в Стамбуле, которые начнутся 15 мая, однако это может произойти только в случае решения Путина отправиться в Турцию. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1055 просмотров

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.