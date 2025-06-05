Вестник Кавказа

Уникальный погребальный обряд обнаружили археологи в КБР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В ходе раскопок в Кабардино-Балкарии был найден не свойственный данной местности погребальный обряд – ученые выяснят, откуда у нем могли узнать местные жители.

Погребальный отряд, никогда не производившийся в кобанской культуре, заметили специалисты Государственного Эрмитажа в ходе раскопок в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Подробности рассказала начальник экспедиции, сотрудник Государственного Эрмитажа Юлия Марченко.

По ее словам, одно из найденных захоронений было совершено с подбойным погребальным обрядом, в результате которого тело покойного кладется в особую нишу в могиле. Археолог подчеркнула, что в кобанской культуре такой способ не встречается.

"То есть, это вообще первый подобный памятник, что очень интересно, и мы должны понять, откуда они взяли этот погребальный обряд и почему мы его больше нигде не видим?"

– Юлия Марченко

Кроме того, добавила ученый, один из захороненных людей перенес трепанацию черепа, причем еще при жизни – такие операции в кобанской культуре также не проводились, пишет ТАСС.

