Вестник Кавказа

Укрепление рубля снизило цены на отдых в Турции

Бодрум
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Отдых в Турции в июне подешевел из-за укрепления курса рубля. Снижение стоимости также произошло на фоне инфляции в стране и роста цен на авиакеросин.

Стоимость тура в Турцию из России на июнь снизилась на 8% за счет укрепления курса рубля, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

"Средний чек на 8% сократился"

- Дмитрий Горин

Он передал, что снижение цен произошло на фоне инфляции в Турции и роста цен на авиакеросин.

Дешево провести отдых летом можно в Абхазии, отметил вице-президент РСТ на пресс-конференции ТАСС. Он также порекомендовал планировать путешествие заранее, чтобы сэкономить еще больше.

Напомним, что в 2025 году Турция планирует принять свыше 65 млн человек и поставить новый рекорд по туристическому потоку.

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