Россияне нарастили спрос на отдых в Египте вместо Турции

Многие российские туристы в летнем сезоне 2025 года выбирают Египет вместо Турции. Сказываются более низкие цены и удобные полетные программы.

Российские туроператор отмечают всплеск спроса на туры в Египет на лето - туристы переориентируются с привычной Турции, поделились в Российском союзе туриндустрии.

"Традиционно зимнее направление в этом году занимает второе место по продажам на лето после Турции. Среди основных причин роста – расширение полетных программ, развитие гостиничной инфраструктуры и более низкие по сравнению с Турцией цены на отели "все включено"

– РСТ

Этим летом спрос на Египет уже значительно выше прошлогоднего, некоторые туроператор говорят о росте спроса в три раза. Египет уверенно занимает второе место среди самых популярных направлений для летнего отдыха на море, главная причина - в стоимости путевок.

"Египту удалось сохранить тарифы практически на прошлогоднем уровне, тогда как у основного конкурента, Турции, подросли в валюте на 8-10%"

– Coral Travel

У компании Fun&Sun продажи туров на египетские курорты увеличились втрое. Туристы в 2025 году проявляют интерес не только к Красному, но и к Средиземному морю в Египте.