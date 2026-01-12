Уиткофф тайно встретился с Пехлеви – СМИ

По информации СМИ, Стив Уиткофф провел встречу с наследным принцем династии Пехлеви, которая правила Ираном до революции 1979 года.

Спецпосланник лидера США Дональда Трампа Стив Уиткофф провел тайную встречу с Резой Пехлеви, который является наследником шахской династии Ирана, передает Axios со ссылкой на высшие круги Вашингтона.

"По его словам, на минувших выходных Уиткофф в обстановке секретности встретился с наследным принцем Ирана в изгнании с целью обсудить протесты в Иране"

– Axios

По информации медиа, это первая встреча между иранской оппозицией и властями США за две недели протестной активности в ИРИ.

Отметим, что Реза Пехлеви, который является сыном свергнутого в 1979 году шахиншаха Мохаммеда Резы Пехлеви, поддержал протестующих. Участники протестов часто используют в ходе акций флаг Ирана эпохи Пехлеви, а также выражают поддержку наследнику династии. Впрочем, политические перспективы Резы Пехлеви пока туманны: в частности, Дональд Трамп не поддержал притязания наследного принца.