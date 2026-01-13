Вестник Кавказа

Уиткофф и Кушнер намерены в ближайшие две недели приехать в Москву – СМИ

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Спецпосланник и зять главы Белого дома посетят российскую столицу второй раз за два месяца. Визит планируется в ближайшие две недели.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер собираются в январе посетить Москву.

В российской столице они хотят провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют отправиться в Москву, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшем будущем <...>. Встреча может произойти в этом месяце"

– агентство Bloomberg

Ожидается, что в ходе переговоров делегация США рассчитывает обсудить гарантии безопасности Украине и представить проекты планов по урегулированию.

Предыдущая встреча Уиткоффа и Кушнера с Путиным состоялась в Москве в начале декабря 2025 года.

