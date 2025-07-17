Ученые улучшили сверхпластичный бетон в Кабардино-Балкарии

Исследователи Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова внесли значительные улучшения в рецепт сверхпластичного бетона, используемого для сложных конструкций.

Специалисты КБГУ придумали способ управлять текучестью сверхпластичного бетона, о разработке пишет журнал "Polymer Science, Series D".

Такой бетон необходим при постройке монолитных зданий и сложных конструкций – он заливается в узкие формы, и без особых добавок, делающих его более пластичным, он может образовывать пустоты и трещины.

Исследователи КБГУ изучили использование суперпластификаторов, которые увеличивают текучесть бетона без добавления воды, и выяснили, что лучше всего для этих целей подходит сульфированная меламиноформальдегидная смола (олигомер).

В ходе работ были определены параметры максимально действенного состава этого пластификатора. Разработанная авторами исследования методика поможет более надежно управлять текучестью бетона, в то время как раньше добавки вносили "на глаз".

"Наши добавки работают на молекулярном уровне, снижая взаимодействие между частицами цемента и воды. Это позволяет добиться оптимальной консистенции смеси при меньшем содержании воды (за счет ее испарения образуются пустоты и трещины), что принципиально важно для качества готового бетона"

– завкафедрой органической химии и высокомолекулярных соединений КБГУ Юсуф Малкандуев

Ученый уточнил, что меньшее содержание воды делает бетонные конструкции более прочными, сокращается вероятность трещин, усиливаются водоотталкивающие свойства. Благодаря новой технологии, получится улучшить экологические и экономические показатели конструкций.

Новинка нуждается в дальнейших исследованиях, затем ее ждут эксперименты в промышленных условиях: необходимо подобрать олигомерные материалы, которые можно было бы синтезировать в больших объемах.

Поддержку при проведении исследований оказывали Минобрнауки и Российский Фонд фундаментальных исследований.