Вестник Кавказа

Участник протестов приговорен к нескольким годам тюрьмы в Грузии

Участник протестов приговорен к нескольким годам тюрьмы в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суд в Тбилиси вынес приговор молодому человеку, который, по данным следствия, совершил нападение на спецназовца во время митинга в столице Грузии.

Городской суд Тбилиси признал виновным в нападении на стража порядка принимавшего участие в направленных против правительства акциях протеста 19-летнего мужчину.

Ранее прокуратура установила, что в ходе митинга, проходившего в Тбилиси, осужденный пнул спецназовца.

Теперь молодой человек приговорен к 4,5 годам лишения свободы.

После оглашения приговора в зале заседаний и во дворе суда произошли волнения: негативную реакцию выразили семья осужденного и представители оппозиции.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
625 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.