Участник протестов приговорен к нескольким годам тюрьмы в Грузии

Суд в Тбилиси вынес приговор молодому человеку, который, по данным следствия, совершил нападение на спецназовца во время митинга в столице Грузии.

Городской суд Тбилиси признал виновным в нападении на стража порядка принимавшего участие в направленных против правительства акциях протеста 19-летнего мужчину.

Ранее прокуратура установила, что в ходе митинга, проходившего в Тбилиси, осужденный пнул спецназовца.

Теперь молодой человек приговорен к 4,5 годам лишения свободы.

После оглашения приговора в зале заседаний и во дворе суда произошли волнения: негативную реакцию выразили семья осужденного и представители оппозиции.