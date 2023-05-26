Убийцу бизнесмена приговорили к 17 годам в Дагестане

Опубликовано: 17:48, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дагестанский суд вынес приговор мужчине, которого признали виновным в убийстве учредителя компании. Почти полтора года назад он застрелил бизнесмена из охотничьего ружья.

Приговор мужчине, подозреваемому в убийстве бизнесмена, вынесен в Дагестане.

Верховный суд республики приговорил его к лишению свободы на срок 17 лет. Их мужчина проведет в колонии строгого режима, рассказали в прокуратуре.

Доказано, что в январе минувшего года осужденный убил учредителя компании - общества с ограниченной ответственностью. Преступление он совершил не один, а вместе с организованной группой.

Убийца действовал, стремясь получить материальную выгоду. В частности, он хотел, избавившись от жертвы, частично получить в свое полное распоряжение нелегально полученную им недвижимость компании.

Как сообщалось ранее в СУ СКР по Дагестану, убийство было совершено утром третьего января прошлого года. Жертве нанесли несколько огнестрельных ранений из гладкоствольного огнестрельного оружия. Предприниматель умер на месте ЧП.