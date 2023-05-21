Житель США приехал в Армению ради убийства тети

Опубликовано: 8:05, 21 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В армянском городе Аштарак женщина была убита племянником. Ради преступления он переехал из США в Ереван, а после убийства попытался замаскироваться, но оставил слишком много свидетелей и был быстро вычислен полицией.

Необычное бытовое преступление произошло на днях в Аштараке: местная жительница 1967 года рождения была убита гражданином США, приехавшим ради убийства в Армению.

По данным shamshyan.com, убийца – американский армянин Армонд А. 1982 года рождения – с целью маскировки преступления после приезда в Армению жил не в Аштараке, а в Ереване, в отеле.

Спустя какое-то время он приехал в дом к тете, перерезал ей горло и еще несколько раз ударил колюще-режущим оружием. Затем преступник попытался скрыться, но неудачно – чтобы его не узнали, он зашел в местный магазин, чтобы купить там одежду, сбрил бороду и усы, затем возвратился в Ереван, откуда намеревался вылететь в США.

Поскольку в одежном магазине Аштарака его запомнили, полиции не составило труда вычислить убийцу и взять его под стражу в ереванском отеле.