Житель США приехал в Армению ради убийства тети

Необычное бытовое преступление произошло на днях в Аштараке: местная жительница 1967 года рождения была убита гражданином США, приехавшим ради убийства в Армению.
По данным shamshyan.com, убийца – американский армянин Армонд А. 1982 года рождения – с целью маскировки преступления после приезда в Армению жил не в Аштараке, а в Ереване, в отеле.
Спустя какое-то время он приехал в дом к тете, перерезал ей горло и еще несколько раз ударил колюще-режущим оружием. Затем преступник попытался скрыться, но неудачно – чтобы его не узнали, он зашел в местный магазин, чтобы купить там одежду, сбрил бороду и усы, затем возвратился в Ереван, откуда намеревался вылететь в США.
Поскольку в одежном магазине Аштарака его запомнили, полиции не составило труда вычислить убийцу и взять его под стражу в ереванском отеле.