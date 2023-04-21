Автобус почти развалился после ДТП в Ереване

Автобус столкнулся с автомобилем сегодня вечером в Ереване. В результате есть один пострадавший, он получает помощь в больнице.
Автоавария с участием общественного транспорта произошла в пятницу вечером в Ереване, о ДТП рассказали в Спасательной службе (входит в структуру МВД).
Сигнал об аварии был получен в 20.41 по местному времени (19.41 мск). Помощь спасателей требовалась на пересечении улицы Шираза с улицей Мазманяна (район Ачапняк) - там случилась авария.
На место событий направились два расчета.
Спасатели установили, что столкнулись автобус, следовавший по маршруту №67, и "Фольксваген Туарег".
К счастью, автобус ехал без пассажиров - внутри был только водитель 1950 г.р. Он пострадал, с травмами его отвезли в медцентр "Армения".