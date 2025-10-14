Туристический комплекс Aydarko’l Resort в Узбекистане будет продан

В Узбекистане на продажу выставили туркомплекс Aydarko’l Resort на озерах в Джизакской области. Комплекс включает санаторий, отель, пляжи, бассейн и другую инфраструктуру.
Туристический комплекс Aydarko’l Resort на территории Айдар-Арнасайской озерной системы в Джизакской области Узбекистана выставлен на продажу Узнацбанком.
Территория туркомплекса включает санаторий с грязелечением и физиотерапией, оснащенный современным медоборудованием производства Великобритании; одноэтажную гостиницу-хостел, современные капсульные домики. Всего Aydarko’l Resort включает 610 мест для размещения туристов.
Также имеются открытый бассейн, оборудованный пляж на берегу озера, детская зона, спортивные площадки и картинг.
Айдаро-Арнасайская озерная система включает три бессточных озера, это крупнейший водоем Узбекистана.