Туристический комплекс Aydarko’l Resort в Узбекистане будет продан
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Узбекистане на продажу выставили туркомплекс Aydarko’l Resort на озерах в Джизакской области. Комплекс включает санаторий, отель, пляжи, бассейн и другую инфраструктуру.

Туристический комплекс Aydarko’l Resort на территории Айдар-Арнасайской озерной системы в Джизакской области Узбекистана выставлен на продажу Узнацбанком.

Территория туркомплекса включает санаторий с грязелечением и физиотерапией, оснащенный современным медоборудованием производства Великобритании; одноэтажную гостиницу-хостел, современные капсульные домики. Всего Aydarko’l Resort включает 610 мест для размещения туристов.

Также имеются открытый бассейн, оборудованный пляж на берегу озера, детская зона, спортивные площадки и картинг.

Айдаро-Арнасайская озерная система включает три бессточных озера, это крупнейший водоем Узбекистана.

