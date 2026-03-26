Вестник Кавказа

Туристический бум на весну фиксируют в Железноводске

© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Этой весной Железноводск пользуется небывалом спросом среди туристов. Число бронирований установило рекорд, рассказал глава курорта.

Рекордный спрос на отдых в Железноводске фиксируется этой весной, поделился в телеграм-канале глава ставропольского курорта Евгений Бакулин.

"Железноводск переживает настоящий туристический бум. По данным туроператоров, на конец апреля и начало мая зафиксирован рекордный уровень бронирований. Это отличная новость для города и его жителей, а также прекрасная возможность для тех, кто планирует свой отдых"

– Евгений Бакулин

Он объяснил высокий спрос двумя факторами: форумом КИФ и возможностью отдыха в Кисловодске в майские праздники.

"Сочетание этих двух факторов создало идеальные условия для беспрецедентного наплыва туристов"

– Евгений Бакулин

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
3535 просмотров

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.