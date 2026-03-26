Туристический бум на весну фиксируют в Железноводске

Этой весной Железноводск пользуется небывалом спросом среди туристов. Число бронирований установило рекорд, рассказал глава курорта.
Рекордный спрос на отдых в Железноводске фиксируется этой весной, поделился в телеграм-канале глава ставропольского курорта Евгений Бакулин.
"Железноводск переживает настоящий туристический бум. По данным туроператоров, на конец апреля и начало мая зафиксирован рекордный уровень бронирований. Это отличная новость для города и его жителей, а также прекрасная возможность для тех, кто планирует свой отдых"
– Евгений Бакулин
Он объяснил высокий спрос двумя факторами: форумом КИФ и возможностью отдыха в Кисловодске в майские праздники.
"Сочетание этих двух факторов создало идеальные условия для беспрецедентного наплыва туристов"
– Евгений Бакулин