Турецкий лоукостер начал выполнять рейсы в Нахчыван и Гянджу

С 3 июня AJET начинает выполнять рейсы из Стамбула в Нахчыван и Гянджу.

Турецкая авиакомпания AJET, специализирующаяся на бюджетных перевозках, с 3 июня начинает выполнять рейсы из Нахчывана и Гянджи в Стамбул.

Сообщается, что полеты будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и субботам. Рейсы из азербайджанских городов будет принимать аэропорт Сабиха Гекчен в Стамбуле.

Отмечается, что рейсы будут осуществляться по кольцевому маршруту: Сабиха Гёкчен – Нахчыван – Гянджа – Сабиха Гёкчен. Авиаперевозчик объясняет это оптимизацией и необходимостью создания более гибких возможностей.