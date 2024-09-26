Вестник Кавказа

Турецкий лоукостер начал выполнять рейсы в Нахчыван и Гянджу

Турецкий лоукостер начал выполнять рейсы в Нахчыван и Гянджу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 3 июня AJET начинает выполнять рейсы из Стамбула в Нахчыван и Гянджу.

Турецкая авиакомпания AJET, специализирующаяся на бюджетных перевозках, с 3 июня начинает выполнять рейсы из Нахчывана и Гянджи в Стамбул. 

Сообщается, что полеты будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и субботам. Рейсы из азербайджанских городов будет принимать аэропорт Сабиха Гекчен в Стамбуле. 

Отмечается, что рейсы будут осуществляться по кольцевому маршруту: Сабиха Гёкчен – Нахчыван – Гянджа – Сабиха Гёкчен. Авиаперевозчик объясняет это оптимизацией и необходимостью создания более гибких возможностей.

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