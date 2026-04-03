Турция занимается вопросом прохода девяти судов через Ормузский пролив

В Турции сообщили о продолжающейся работе по обеспечению прохода судов через Ормузский пролив. Этим вопросом занимаются два министерства.

Турция в настоящее время решает вопрос прохода девяти судов через Ормузский пролив. Об этом поведал глава Минтранса страны Абдюлькадир Уралоглу.

При этом министр подчеркнул, что коммерческих судов под флагом Турции в Ормузском проливе сейчас нет. Он также обратил внимание на то, что всего с момента эскалации конфликта на Ближнем Востока там находилось полтора десятка турецких кораблей.

"С началом войны там находились 15 судов, принадлежащих турецким компаниям. Два из них вышли из пролива, четыре судна занимаются региональной торговлей и не просят прохода через него, в отношении вывода девяти мы находимся в координации с МИД (Турции)"

– Абдюлькадир Уралоглу

Напомним, накануне стало известно, что представители 41 страны, которые приняли участие в конференции по Ормузскому проливу, приняли решение не направлять военных в регион.