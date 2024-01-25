Турция увеличила экспорт в прошлом году до $255,7 млрд

Показатели по экспорту Турции в 2023 году составили более $255 млрд. Лидером по импорту товаров в республику стала Россия.

Турция в прошлом году незначительно нарастила свои показатели по импорту и приблизилась к сумме $255,7 млрд.

По информации национального института статистики по сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 0,6%.

Отмечается, что импорт в республику снизился на 0,5% и достиг $361,8 млрд. По показателям импорта в Турцию в 2023 году преуспела Россия. Она отправила в республику товаров на $45,6 млрд.

При этом дефицит внешней торговли упал с $109 млрд до $106 млрд.

Больше всего турецких товаров в прошлом году было отправлено в ФРГ на сумму $21,9 млрд.