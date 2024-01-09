Яйца из Турции начали ввозить в Россию морским путем

Яйца из Турции впервые прибыли в РФ морским путем. В субботу хрупкий груз благополучно достиг Новороссийска.

Непростой путь проделали 885,6 тыс яиц, проследовав по морю от турецких несушек к российским потребителям. По данным группы «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) их путешествие благополучно завершилось в Новороссийске.

«Это первая партия, которая прибыла морем. В субботу яйца были выгружены и прошли таможенную очистку»

– ОЗК

Ранее яйца из Турцию в РФ завозились автотранспортом. Также руку помощи в деле борьбы с ростом цен на яйца, российским производителям оказывают азербайджанские и белорусские аграрии.