Яйца из Турции начали ввозить в Россию морским путем

Яйца из Турции впервые прибыли в РФ морским путем. В субботу хрупкий груз благополучно достиг Новороссийска.
Непростой путь проделали 885,6 тыс яиц, проследовав по морю от турецких несушек к российским потребителям. По данным группы «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) их путешествие благополучно завершилось в Новороссийске.
«Это первая партия, которая прибыла морем. В субботу яйца были выгружены и прошли таможенную очистку»
– ОЗК
Ранее яйца из Турцию в РФ завозились автотранспортом. Также руку помощи в деле борьбы с ростом цен на яйца, российским производителям оказывают азербайджанские и белорусские аграрии.