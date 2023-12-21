Яйца из Турции поступят в продажу в Москве и Подмосковье

Турецкие яйца поступили в столичный регион. Вскоре они появятся на прилавках магазинов.

Турция с начала года осуществила две поставки куриных яиц в Россию, обе партии прибыли в столичный регион и успешно прошли санитарную проверку.

Поставки яиц из Турции были произведены 3 и 5 января.

«5 и 8 января управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал» проведен документарный и физический контроль двух партий куриных столовых яиц в количестве по 316,8 тыс. штук каждая, поступивших из Турции»

– Россельхознадзор

Продукция успешно прошла проверку, ведомством принято решение о выпуске товара для свободной реализации.

Напомним, ранее в Россию поставки столовых яиц начал Азербайджан.