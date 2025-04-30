Турция готова принять переговоры между Россией и Украиной

Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары внеси вклад в урегулирование между Москвой и Киевом. Ранее с предложением возобновить прямые переговоры с Украиной выступил президент России Владимир Путин.

Турция готова внести вклад в обеспечение прекращения огня и устойчивого мира на Украине. Об этом рассказали в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Турция готова внести любой вклад для достижения прекращения огня и устойчивого мира, в том числе Анкара готова принять переговоры"

– администрация турецкого лидера

Он также заявил о достижении исторического поворотного момента для урегулирования между Москвой и Киевом. Эрдоган подчеркнул, что этот шанс следует ценить.

Напомним, ранее глава российского государства предложил возобновить прямые переговоры с Украиной в Стамбуле. В Кремле готовы начать дипломатическую работу с Украиной уже в четверг, 15 мая, и ждут ответа украинской стороны.