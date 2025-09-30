Турция готова принять четвертый раунд российско-украинских переговоров

Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил желание страны принять у себя четвертый раунд российско-украинских переговоров. Предыдущий раунд состоялся в Стамбуле в середине июля.

Турция готова предоставить площадку для проведения четвертого раунда переговоров между Россией и Украиной. Об этом 1 ноября сказал глава МИД республики Хакан Фидан в ходе своего выступления на TRT World Rofum.

"Мы искренне верим, что дипломатия остается единственным путем к мирному разрешению кризиса на Украине. Вновь заявляем о готовности принять четвертый раунд переговоров и потенциальный саммит лидеров в Стамбуле"

– турецкий министр

Руководитель внешнеполитического ведомстве отметил, что первые три раунда переговоров, прошедшие в Стамбуле, привели к ощутимым результатам, в числе к восстановлению прямого диалога.

Напомним, первые три раунда переговоров между представителями России и Украины состоялись в Стамбуле. Первый раунд прошел 16 мая, второй – 2 июня, а третий – 23 июля.