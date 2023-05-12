Опубликовано: 12:09, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт армии обороны Израиля

Воздушная тревога объявлена на юге Израиля. Предупреждающие сирены звучат в связи с возможными ракетными обстрелами после того, как затишье в регионе продолжалось несколько часов.

Армия обороны Израиля заявила о сиренах, звучащих в южной части страны из-за возможных ракетных обстрелов. В ведомстве сообщили, что жители региона предупреждены о потенциальных ракетных ударах после временного затишья.

"Сирены прозвучали в районе, прилегающем к сектору Газа. Подробности последуют"

- Армия обороны Израиля

Как передает израильское радио Kan, в настоящее время никакого прогресса по вопросам прекращения огня нет. При этом издание The Times of Israel утром писала об "относительной тишине" на границе Израиля и сектора Газа.

Операция Израиля в секторе Газа

Армия Израиля с 9 мая начала операцию "Щит и стрела" в секторе Газа. На протяжении трех дней стороны обменивались ракетными ударами. Израиль объявил об операции после обстрелов со стороны Палестины, которые произошли 2 мая.

В ведомстве заявили, что армия наносит удары по военным объектам палестинской военизированной организации "Исламский джихад". Обстрелы начались после того, как стало известно о гибели в израильской тюрьме активиста группировки Хадра Аднана.