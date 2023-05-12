Израильский «Железный купол» дал сбой

Опубликовано: 8:12, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представитель ЦАХАЛА заявил, что ракета, попавшая вчера в здание в Реховоте, не была перехвачена системой "Железный купол" из-за "технической неисправности".

Пресс-служба Армии обороны Израиля проинформировала о том, что ракета, запущенная в самодельную ракету радикалов, не смогла сбить ее из-за сбоя в системе «Железного купола».

«Ракета, попавшая в здание, рассчитана на дальность действия около 70 км и несет около 20 кг взрывчатки»

– ЦАХАЛ.

В результате нападения одна женщина была убита, ранения получили 16 человек, двое из них госпитализированы.