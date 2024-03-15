Трех человек будут судить за реализацию сильнодействующих препаратов в Кабардино-Балкарии

Женщина, ее сын и приятель участвовали в реализации запрещенных препаратов в КБР. По данному факту возбудили дело.

В Кабардино-Балкарии завели уголовное дело в отношении группы местных жителей, которые занимались незаконным оборотом сильнодействующих средств в крупном размере. Об этом рассказали в МВД региона.

Фигурантами дела стали местная жительница, ее 19-летний сын и приятель.

Правоохранители задержали их в Нальчике, когда они перевозили на машине партии средств, запрещенных к свободному обороту.

Кроме того, эти препараты были найдены по месту фактического проживания злоумышленников. Общий вес продукции составил более 2,3 кг.

По словам самих подельников, они купили препараты в Ростове-на-Дону, чтобы затем реализовать их в КБР.