Трамп встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее

Дональд Трамп назвал место и время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что через две недели намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча глав государств должна состояться в Южной Корее.

"Мы собираемся встретиться через пару недель. Мы собираемся встретиться в Южной Корее с Си Цзиньпином"

– Дональд Трамп

По словам главы США, он собирается заключить с КНР "справедливую сделку".

В середине октября США заявил, что не готов ко встрече с Си Цзиньпином на фоне действий Китая в области редкоземельных металлов, которые Трамп назвал "неожиданными".

Напомним, что вчера Дональд Трамп договорился о встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Саммит лидеров двух стран должен пройти в Будапеште. В Кремле сообщили, что встреча может состояться через две недели или чуть позже.

