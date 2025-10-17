Вестник Кавказа

Трамп встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп назвал место и время встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что через две недели намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча глав государств должна состояться в Южной Корее. 

"Мы собираемся встретиться через пару недель. Мы собираемся встретиться в Южной Корее с Си Цзиньпином"

– Дональд Трамп 

По словам главы США, он собирается заключить с КНР "справедливую сделку". 

В середине октября США заявил, что не готов ко встрече с Си Цзиньпином на фоне действий Китая в области редкоземельных металлов, которые Трамп назвал "неожиданными". 

Напомним, что вчера Дональд Трамп договорился о встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Саммит лидеров двух стран должен пройти в Будапеште. В Кремле сообщили, что встреча может состояться через две недели или чуть позже.
 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
3835 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.