Трамп встретится с Си Цзиньпином в Южной Корее

Лидер США Дональд Трамп заявил, что через две недели намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча глав государств должна состояться в Южной Корее.
"Мы собираемся встретиться через пару недель. Мы собираемся встретиться в Южной Корее с Си Цзиньпином"
– Дональд Трамп
По словам главы США, он собирается заключить с КНР "справедливую сделку".
В середине октября США заявил, что не готов ко встрече с Си Цзиньпином на фоне действий Китая в области редкоземельных металлов, которые Трамп назвал "неожиданными".
Напомним, что вчера Дональд Трамп договорился о встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Саммит лидеров двух стран должен пройти в Будапеште. В Кремле сообщили, что встреча может состояться через две недели или чуть позже.