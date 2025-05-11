Трамп ультимативно настаивает на прямых переговорах Москвы и Киева

На проведении прямых переговоров между Россией и Украиной по завершению кризиса настаивает президент США Трамп. Со слов его спецпосланника Уиткоффа, Вашингтон намерен добиться прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп выступает за проведение прямых переговоров между Россией и Украиной, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и добавил, что если этого не случится, то Вашингтон выйдет из переговорного процесса.

"Президент выдвинул ультиматум обеим сторонам, что без этих прямых переговоров, если они не состоятся быстро, то, считает он, Соединенные Штаты должны дистанцироваться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться в него"

- Стивен Уиткофф

Он подчеркнул, что США хочет положить конец конфликту, имея в виду прекращение огня. После этого, с его слов, можно сесть и начать переговоры.

Стивен Уиткофф также отметил, что для завершения украинского кризиса необходимо вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.

"Я говорил с обеими сторонами. Невозможно быть посредником и работать над решением, если вы не ведете диалог со всеми"

- Стивен Уиткофф

Напомним, что в ночь с 10 на 11 мая Владимир Путин объявил о намерении восстановить переговорный процесс с Украиной в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский дал согласие начать прямые переговоры с российской стороной. Предполагается, что они начнутся 15 мая.