Трамп призвал к скорейшему уничтожению ХАМАС

Дональд Трамп заявил о необходимости скорейшего разгрома ХАМАС. Он подчеркнул, что только после этого заложников удастся освободить.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступает за скорейшее уничтожение радикальной группировки ХАМАС. Об этом он сам написал на своих страницах в соцсетях.

Глава Белого дома отметил, что ликвидация движения позволит освободить заложников, которые в настоящее время удерживаются в Секторе Газа.

"Мы сможем увидеть возвращение оставшихся заложников только тогда, когда ХАМАС будет разгромлен и уничтожен! Чем раньше это произойдет, тем выше будут шансы на успех"

– Дональд Трамп

Согласно последним данным, ХАМАС на данный момент удерживает полсотни заложников, 20 из них живы.