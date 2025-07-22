Трамп подтвердил настрой на трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским

Американский лидер по-прежнему заинтересован в проведении трехсторонней встречи с президентами России и Украины. По его словам, она обязательно состоится.

Президент Соединенных Дональд Трамп уверен в том, что в конечном счете он проведет трехстороннюю встречу с коллегами из России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил 25 июля во время общения с представителями СМИ в Белом доме.

"Это произойдет. Но это должно было произойти еще три месяца назад"

– американский лидер

Ранее сегодня в Госдепе призвали Россию и Украину продолжать прямые переговоры, чтобы как можно скорее урегулировать конфликт.

Напомним, представители РФ и Украины провели уже три раунда прямых переговоров по украинскому урегулированию. Все три раунда прошли в Стамбуле. Первый раунд состоялся в середине мая, второй – в середине июня, а третий – в эту среду.