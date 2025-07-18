Трамп хочет оставить право принимать решения по санкциям против России за собой

В Белом доме заявили, что Дональд Трамп настаивает на том, чтобы все решения по санкциям против РФ оставались за ним. Там добавили, что президент глубоко вовлечен в конфликт.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о желании американского лидера Дональда Трампа оставить за собой право на решения по возможным санкциям против РФ.

Ливитт отметила, что президент США по текущему вопросу поддерживает очень тесную связь "со своими друзьями в Сенате страны".

Она подчеркнула, что Трамп всегда утверждал, что является президентом и главнокомандующим не просто так.

"Он был глубоко вовлечен в этот конфликт между Россией и Украиной с самого начала, поэтому любые решения, касающиеся санкций, президент хочет оставить за собой"

- Кэролайн Ливитт