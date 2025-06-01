Вестник Кавказа

Трамп может поговорить с Си Цзиньпином на этой неделе

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Дональд Трамп может провести телефонный разговор с Си Цзиньпином на этой неделе. Ранее в Белом доме заявляли о возможной беседе лидеров США и Китая.

Американский президент Дональд Трамп, скорее всего, проведет телефонную беседу с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Она подчеркнула, что телефонный разговор руководителей двух государств состоится на текущей неделе.

Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что беседа лидеров стран по торговой проблематике может состояться в ближайшее время.

В пятницу Трамп выразил надежду на обсуждение торговых договоренностей США и Китая напрямую с председателем КНР. По словам президента, многие из них были нарушены.

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