Ударит ли Трамп по энергетике Ирана?

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отложить запланированные удары по энергосистеме Ирана, если увидит реальные шансы на успешное заключение мирного договора между Вашингтоном и Тегераном, сообщает со ссылкой на источники портал Axios.

"Если президент поймет, что формируется сделка, он, вероятно, воздержится. Но решение принимать ему и только ему"

- Axios

Американские СМИ также сообщают, что Дональд Трамп настроен по отношению к Ирану более воинственно, чем другие члены его команды. При этом вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер считают, что нужно попытаться договориться с Тегераном.

В то же время представитель Пентагона сомневается, что американское руководство будет и дальше откладывать военные действия в ожидании компромисса.

Ранее Иран передал через посредников в Исламабаде свой ответ из 10 пунктов на предложение США о перемирии. Тегеран отказался от короткой паузы в боях и потребовал полностью прекратить войну на Ближнем Востоке, снять все санкции и обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив. В американской администрации эти условия сочли не окончательным отказом, а лишь переговорным маневром.

Несмотря на возможные переговоры, накануне Трамп пригрозил полностью уничтожить все мосты и электростанции в Иране, а также обеспечить еще более тяжелые последствия, если сделка не состоится.