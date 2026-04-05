Ударит ли Трамп по энергетике Ирана?

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отложить запланированные удары по энергосистеме Ирана, если увидит реальные шансы на успешное заключение мирного договора между Вашингтоном и Тегераном, сообщает со ссылкой на источники портал Axios.
"Если президент поймет, что формируется сделка, он, вероятно, воздержится. Но решение принимать ему и только ему"
- Axios
Американские СМИ также сообщают, что Дональд Трамп настроен по отношению к Ирану более воинственно, чем другие члены его команды. При этом вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер считают, что нужно попытаться договориться с Тегераном.
В то же время представитель Пентагона сомневается, что американское руководство будет и дальше откладывать военные действия в ожидании компромисса.
Ранее Иран передал через посредников в Исламабаде свой ответ из 10 пунктов на предложение США о перемирии. Тегеран отказался от короткой паузы в боях и потребовал полностью прекратить войну на Ближнем Востоке, снять все санкции и обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив. В американской администрации эти условия сочли не окончательным отказом, а лишь переговорным маневром.
Несмотря на возможные переговоры, накануне Трамп пригрозил полностью уничтожить все мосты и электростанции в Иране, а также обеспечить еще более тяжелые последствия, если сделка не состоится.