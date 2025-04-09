Вестник Кавказа

Трамп и Эрдоган договорились обменяться визитами

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Лидеры США и Турции пообщались сегодня по телефону. В ходе разговоры стороны обсудили ряд важных международных тем.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом американский лидер сообщил 5 мая на своих страницах в соцсетях.

Трамп подчеркнул, что они поговорили о ситуациях в Сирии и Украине, а также о последних событиях в секторе Газа.

Он также напомнил, что во время своих первых четырех лет на посту главы государства у него были прекрасные отношения с Эрдоганом.

"Мы тесно сотрудничали по многим вопросам, включая тот факт, что он помог вернуть пастора Эндрю Брансона, который был заключен в тюрьму, обратно в США – немедленно по моей просьбе"

– Дональд Трамп

Глава Белого дома также поведал, что в ходе разговора Эрдоган пригласил его посетить Турцию, а сам он приедет в США.

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