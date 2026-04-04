Трафик танкеров в Ормузском проливе достиг максимума – СМИ

Трафик танкеров через Ормузский пролив вырос до самого высокого уровня с начала марта, пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как предполагает издание, связано это с увеличением количества стран, заключивших сделку с иранскими властями, которые контролируют судоходство в проливе.

"Трафик через Ормузский пролив вырос до самого высокого уровня с начала конфликта, поскольку всё больше стран заключают с Ираном соглашения, обеспечивающие, по-видимому, безопасное прохождение"

– Bloomberg

Согласно публикации, за прошедшие выходные через Ормузский пролив прошло 21 судно. Это самый крупный численный показатель после начала конфликта США и Израиля против Ирана.

Уточняется, что 13 судов из них направились в Аравийское море.

Как пишет Bloomberg, накануне через пролив прошел танкер с иракской нефтью, а также 8 индийских судов со сжиженным углеводородным газом.

Тем не менее, Тегеран все еще сохраняет доминирующую позицию на территории Ормузского пролива, отметили в публикации.

Напомним, до эскалации конфликта в регионе Ближнего Востока через пролив ежедневно проходило примерно 135 судов.